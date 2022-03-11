Москва, 11 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Гражданам России следует проявлять осторожность из-за атмосферы ненависти к русским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в ряде западных стран высока атмосфера ненависти к русским, это очень опасно. По мнению Пескова, граждане России должны быть начеку и проявлять осторожность.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что настоящим русским не стыдно быть русскими. Те, кто испытывают чувство стыда, не являются настоящими русскими, и с Россией им не по пути.