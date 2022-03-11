Душанбе, 11 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Таджикистане задержана организованная преступная группировка, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Об этом 11 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Агентство по контролю за наркотиками Узбекистана.

Людской Милиция Таджикистана

«У задержанных было изъято 13,1 кг наркотиков, а также огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 200 часть 4 (незаконный оборот наркотиков) УК Таджикистана, начато следствие.

Отмечается, что согласно вышеуказанной статье, лица наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.