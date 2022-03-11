Анкара, 11 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Введение антироссийских санкций сейчас не входит в планы турецких властей, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Президентство Турецкой Республики Ибрагим Калын

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Он отметил, что Анкара хочет оставить открытым «канал доверия». Также власти Турции не хотят ущерба для экономики страны.

«В настоящий момент мы не планируем вводить санкции против России», — сказал Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал всех союзников альянса ввести санкции против России из-за проведения на Украине специальной военной операции. Этот сигнал передан и Турции, отметил он.

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