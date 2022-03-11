Душанбе, 11 марта 2022, 13:34 — REGNUM В Таджикистане 11 марта отмечают День таджикской печати, в честь празднования состоится торжественное мероприятие, организованное министерством культуры страны и Союзом журналистов республики. Об этом сообщает «Азия Плюс».
По последним данным, в рамках мероприятия состоится церемония награждения лучших журналистов и отличившихся СМИ.
Официальным днем таджикской журналистики является 11 марта: в 1912 году в этот день в свет вышел первый номер первой таджикской газеты «Бухорои Шариф» («Священная Бухара»). Приоритетной задачей газеты «Бухорои Шариф» являлось просвещение таджикского народа.