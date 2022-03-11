Москва, , 13:33 — REGNUM Русскому никогда не стыдно быть русским, заявил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, а кто стыдится — не настоящий русский. И поэтому ему с Россией не по пути, считает Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков прокомментировал вероятность дефолта России, о чём ранее заявляли в МВФ. По мнению пресс-секретаря главы государства, для дефолта в России нет фактических условий.