Москва, 11 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Если человек действительно русский, то ему никогда не стыдно быть русским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. И, если кто-то так говорит, значит, он не русский и к нему нет претензий», — сказал Песков.

По его словам, такие люди — «не с нами».

Ранее в соцсетях ряд культурных деятелей заявил, что им «стыдно быть русскими» из-за ситуации на Украине.