София, , 13:31 — REGNUM В Болгарии зафиксирован резкий рост цен на бензин. Об этом 11 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, только за последние два дня цена соответствующего топлива марки А-95 повысилась на 40 стотинок ($0,2). В среднем по сравнению с прошлым месяцем указанный рост превысил 16,13%, причем этот процесс набирает обороты.

По прогнозам экономистов, к концу марта энергоносители в стране могут подорожать в полтора раза.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении реализовать программу ценового регулирования в энергетической сфере. Сохранение на бензин, дизтопливо и газ являлось одним из приоритетов в кампании нынешнего болгарского кабмина.