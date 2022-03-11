Париж, 11 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Ошибочным решением стало бы упрощение общей процедуры по вступлению Украины в Европейский союз. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом второго дня европейского неформального саммита во Франции.

Pixabay.com Флаг Бельгии

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Процедура вступления в ЕС прописана, необходимо соблюдать все этапы, не делать этого было бы серьезной ошибкой. Есть административная, техническая процедура, но есть и политический процесс», — сказал он.

При этом де Кроо отметил, что сообщество не может закрывать двери перед странами, считающие его местом процветания, стабильности и мира, и потому ЕС, по его мнению, необходимо вести политику в этом направлении.

«Но членство (в ЕС — ред.) требует много времени и реформ», — подчеркнул премьер-министр Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все заведения быстрого питания компании McDonald`s в России будут закрыты с 14 марта.