Душанбе, 11 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Один из лучших полузащитников сборной Таджикистана и душанбинского «Истиклола» Амирбек Джурабоев продолжит свою футбольную карьеру на Филиппинах, где будет выступать за «Юнайтед сити». Об этом 11 марта сообщили «Азия Плюс» в клубе «Истиклол».

Håkan Dahlström Футбол

»Контракт сроком на один год был подписан 10 марта», — сообщил источник.

При этом, отметил источник, сумма контракта и другие подробности сделки не сообщаются.