Кишинёв, 11 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду 11 марта созвала заседание Высшего совета безопасности республики в связи с ростом цен в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

«Будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в экономике вследствие регионального кризиса, глобального роста цен и разрыва глобальных ценовых цепочек», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что заседание назначено на 12:30 по местному времени (13:30 мск). Планируется обсудить с руководством госучреждений подготовку к сельскохозяйственному сезону. Также участники заседания обсудят продовольственную безопасность и то, как можно помощь аграрному сектору.

Стоит отметить, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жители страны могут столкнуться с дефицитом продуктов и топлива. Также из-за проблем с удобрениями под вопросом стоит урожай в текущем году.