Екатеринбург, 11 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Академическом районе Екатеринбурга может появиться одноименный суд. Проект его создания внесут в Госдуму РФ депутаты заксобрания Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Pixabay.com В суде

Свердловские депутаты рассмотрят законодательную инициативу 22 марта. По словам председателя заксобрания Валентины Бабушкиной, создание нового суда является шагом к формированию органов власти в новом районе Екатеринбурга. Академический суд будет считаться образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности судей. Но не позднее 1 января 2024 года.

Отметим, Академический является новейшим районом Екатеринбурга. Официально он появился в 2021 году. А в январе 2021 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил главу Академического района. Им стал Николай Смирнягин.