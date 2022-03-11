Краснодар, 11 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин объявлено в горах Краснодарского края на 11−14 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Simon Лавина

«По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: в период с 18 часов 11 марта до 18 часов 14 марта 2022 г. в горах Краснодарского края (исключая МО г. Сочи) выше 1500 м лавиноопасно», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в горах. Так, запрещается выходить в горы в снегопад и в непогоду, в горах необходимо следить за изменениями в погоде, по маршруту следования необходимо знать места возможного схода снежных лавин и избегать их.