Саратов, , 13:46 — REGNUM На территориях четырех районов Саратовской области наблюдается вскрытие рек ото льда. В связи с этим на водоемах с 14 марта планово начнутся ледовзрывные работы, сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Ледовзрывные работы в Саратовской области 64.mchs.gov.ru

Реки Алай и Сердоба (Балтайский и Екатериновский районы) вскрыты на всем протяжении. Частично — река Карамыш около села Бобровка (Красноармейский район) и река Избалык на участке протяженностью 300 метров у населенного пункта Междуречье в Вольском районе.

Подтоплений пока нет. Экстренные служба находятся в режиме повышенной готовности.

ИА REGNUM напоминает, впервые сотрудники саратовской службы спасения провели ледовзрывные работы 4 марта на реке Медведица в Лысогорском районе.

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