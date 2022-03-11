Сан-Хосе, , 14:05 — REGNUM

Министерство окружающей среды Эквадора подтвердило 11 марта открытие на Галапагосских островах нового вида черепах. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Галапагосская черепаха (сс) Karelj

Черепахи видаChelonoidis chathamensis были известны ранее, но считались вымершими. В 21 веке их ошибочно причисляли к другому виду, однако генетический анализ подтвердил, что переоткрытый вид принадлежит не совершенно новой линии, а старой, которая считалась вымершей с начала 20 века.

В настоящее время команда учёных работает над восстановлением структуры ДНК по собранным в 1906 году образцам, чтобы сопоставить генетические карты и выяснить, как виды связаны между собой.

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