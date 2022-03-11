Сан-Хосе, 11 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Министерство окружающей среды Эквадора подтвердило 11 марта открытие на Галапагосских островах нового вида черепах. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) Karelj Галапагосская черепаха

Черепахи вида Chelonoidis chathamensis были известны ранее, но считались вымершими. В 21 веке их ошибочно причисляли к другому виду, однако генетический анализ подтвердил, что переоткрытый вид принадлежит не совершенно новой линии, а старой, которая считалась вымершей с начала 20 века.

В настоящее время команда учёных работает над восстановлением структуры ДНК по собранным в 1906 году образцам, чтобы сопоставить генетические карты и выяснить, как виды связаны между собой.