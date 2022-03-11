Один человек пострадал во время жёсткой посадки вертолёта на Псковщине
Великие Луки, Псковская область, 11 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Один человек пострадал во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т авиакомпании ООО «Баркол» в Псковской области. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП).
Инцидент произошел 11 марта в 11:30 мск в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области. При посадке воздушного судна, на борту которого находились четыре человека, произошло его опрокидывание. В результате чего один человек пострадал, погибших нет.
«На месте происшествия работает Великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — уточнили в СЗТП.
В свою очередь в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР сообщили, что на место выехали следователи и криминалисты.