Уфа, 11 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Директора фирмы обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Детская площадка

По версии следствия, обвиняемая директор ООО «Жилищно-эксплуатационное управление-1» в 2019 году в городе Ишимбай не провела и не организовала осмотр общего имущества дома № 24 по ул. Чкалова, в том числе металлической конструкции для сушки одежды, которая нуждалась в дополнительном креплении либо в демонтаже.

«Вопреки установленным требованиям она не возложила на мастера управляющей компании обязанности по обслуживаю и содержанию данного объекта. В результате летом 2019 года в процессе игры конструкция упала на голову 9-летней девочки, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемая не признала вину. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.