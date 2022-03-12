Барнаул, , 07:56 — REGNUM Открывать отели и другие средства размещения туристов теперь будет проще и выгоднее. Правительство РФ решило в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ввести нулевую ставку НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туробъекты. Как сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко, ставка будет действовать в течение пяти лет как с момента ввода их в эксплуатацию, так и после их реконструкции. Его слова цитирует сайт Правительства РФ.

Алтайски край © Светлана Шаповалова

Владельцы уже работающих гостиниц также смогут рассчитывать на льготный НДС — эта мера будет действовать для них до конца июня 2027 года.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительное превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития.

Первые пять лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», — сказал Дмитрий Чернышенко.

По оценке руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, это поможет привлечь новых инвесторов и закрыть дефицит новых качественных отелей. Она также напомнила, что в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%.

В Алтайском крае, известном своими курортами, данное известие встретили с воодушевлением.

«Это очень хорошая новость для турбизнеса региона, а также сигнал для инвесторов, которые планируют реализовать туристические проекты. Вместе с ранее введенной мерой по субсидированию льготных ставок по кредитам для инвесторов, создающих современные гостиничные комплексы и отели, которая была принята в феврале 2021 года, обнуление НДС дает дополнительный стимул для решения вопросов увеличения качества номерного фонда», — считает начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, сегодня в Алтайском крае уже более 10 инвесторов выразили намерения заняться строительством новых гостиничных комплексов и санаториев с учетом ранее обозначенных государством мер поддержки.

«Уверен, что принятые правительством меры только усилят их намерения. Кроме того, обнулением НДС в нестабильной экономической ситуации смогут воспользоваться действующие коллективные средства размещения, что создаст условия для сдерживания цен на их услуги и сохранение рабочих мест», — сказал Евгений Дешевых.

Другие участники турбизнеса тоже позитивно воспринимают новую меру поддержки отрасли.

«В разрезе текущей ситуации это очень позитивная новость. Представители гостиничного рынка неоднократно говорили о необходимости обнуления НДС, и мы рады, что мера поддержана правительством», — говорит представитель Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. По его словам, которые цитирует цитирует Ассоциация туроператоров России, данная мера улучшит экономику крупных и средних объектов размещения.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.

В 2021 году туристический поток Алтайского края показал существенный рост — более 1,8 миллиона человек, что на 40% больше, чем в предшествующем ему пандемийном 2020 году.