Донецк, 11 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Украинские боевики дважды в течение часа обстреляли из минометов Старомихайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Отмечается, что обстрелы Старомихайловки со сторону ВСУ были зафиксированы в 11:10 и в 11:40 (совпадает с мск) и в ходе них по населённому пункты было выпущено шесть мин калибром 82 мм и две мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом не допустить войну между альянсом и Россией.