Кострома, 11 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Тактильная плитка для инвалидов, уложенная на пешеходных переходах в Костроме осенью 2021 года, не пережила зиму. Фотографии, свидетельствующие об этом, в сеть выложило городское сообщество «Кострома. Первый квартал». Элемент благоустройства размещается около наземных и подземных переходов, перекрёстков, остановок и служит предупредителем для людей с проблемами зрения.

То, что осталось от тактильной плитки на данный момент ( красным отмечены сохранившиеся элементы)

То, что осталось от тактильной плитки на данный момент ( красным отмечены сохранившиеся элементы)

«Это всё, что осталось от тактильной плитки, уложенной в конце прошлой осени в рамках капремонта по нацпроекту. Знатоки ГОСТов и нормативов, может быть, это нормально и плитку необходимо перекладывать несколько раз в год? Сейчас, когда бюджеты будут трещать по швам и лишних денег точно не будет, особенно остро встаёт вопрос эффективности. Какой смысл тратить силы и средства на то, что уже через несколько месяцев придёт в полную негодность?», — возмутились общественники.

В 2021 году в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги» в Костроме отремонтировали 17 участков улиц общей протяженностью 13 километров. Контракт на них выиграл «Дормострой» — правопреемник одноименного акционерного общества из Иваново.

Так выглядела плитка сразу после укладки — в ноябре 2021 года

За 583 миллиона рублей компания не только заасфальтировала объекты, но и выполнила полный комплекс работ по каждому из участков. В него входит ремонт колодцев, ливнёвки, замена бортового камня и обустройство тактильной плитки. В общей сложности рабочие уложили 449 квадратных метров указателей для инвалидов. На данный момент общественники выявили некачественную работу по улице Советской. Однако, в дальнейшем список претензий может быть расширен:

«Предположительная причина случившегося на улице Советской — некачественная партия материалов. Весной управление обследует все дороги, которые находятся на гарантии. По всем выявленным дефектам будут составлены акты и переданы подрядчику со сроками устранения. Переделывать плитку и другие недочёты подрядчик будет за свой счёт», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении благоустройства и дорожной деятельности городской администрации.

Отметим, что эта же компания займётся ремонтом большей части дорог и благоустройством костромских дворов в 2022 году. «Дормострой» выиграл конкурсы на приведение в порядок 11 из 15 включенных в план улиц. Также компания, связываемая с именем известного ивановского бизнесмена Телмана Ферояна, благоустроит 17 из 22 территорий около многоквартирных домов, попавших в нацпроект «Жилье и городская среда».