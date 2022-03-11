Тактильная плитка, уложенная в рамках БКАД в Костроме, не пережила зиму
Кострома, 11 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Тактильная плитка для инвалидов, уложенная на пешеходных переходах в Костроме осенью 2021 года, не пережила зиму. Фотографии, свидетельствующие об этом, в сеть выложило городское сообщество «Кострома. Первый квартал». Элемент благоустройства размещается около наземных и подземных переходов, перекрёстков, остановок и служит предупредителем для людей с проблемами зрения.
В 2021 году в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги» в Костроме отремонтировали 17 участков улиц общей протяженностью 13 километров. Контракт на них выиграл «Дормострой» — правопреемник одноименного акционерного общества из Иваново.
За 583 миллиона рублей компания не только заасфальтировала объекты, но и выполнила полный комплекс работ по каждому из участков. В него входит ремонт колодцев, ливнёвки, замена бортового камня и обустройство тактильной плитки. В общей сложности рабочие уложили 449 квадратных метров указателей для инвалидов. На данный момент общественники выявили некачественную работу по улице Советской. Однако, в дальнейшем список претензий может быть расширен:
Отметим, что эта же компания займётся ремонтом большей части дорог и благоустройством костромских дворов в 2022 году. «Дормострой» выиграл конкурсы на приведение в порядок 11 из 15 включенных в план улиц. Также компания, связываемая с именем известного ивановского бизнесмена Телмана Ферояна, благоустроит 17 из 22 территорий около многоквартирных домов, попавших в нацпроект «Жилье и городская среда».