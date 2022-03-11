Вашингтон, 11 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Тодд Морган, супруг актрисы Розанны Аркетт, подал документы на развод. Об этом 11 марта пишет E! News.

PublicDomainPictures Развод

Согласно документам, причиной развода Моргана и Аркетт стали «непримиримые разногласия». Пара прожила в браке чуть более восьми лет.

ИА REGNUM напоминает, что Розанна Аркетт известна благодаря фильмам «Подземка» и «Голубая бездна» Люка Бессона. Она также исполнила роль Джоди в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино.