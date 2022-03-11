Москва, 11 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Первые матчи четвертьфинальных серий Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут 17 марта. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба лиги.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Отмечается, что серии первого раунда между «Динамо» и «Северсталью», а также между «Ак Барсом» и «Авангардом» завершатся 12 или 14 марта.

После этого 17 марта стартуют серии ¼ финала плей-офф. В них сыграют «Трактор» с «Салаватом Юлаевым», СКА со «Спартаком», а также ЦСКА с победителем пары «Динамо» — «Северсталь», а «Металлург» и победителем пары «Ак Барс» — «Авангард».

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард».