Духовная сила народа России проявляется в трудное время: Альбир Крганов
Казань, 11 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. «Граждане нашей страны должны исполнять свой воинский долг, защищать суверенитет своей Отчизны, и здесь нет необходимости в разъяснениях с религиозной точки зрения», — пишет муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов на «БИЗНЕС Online», комментируя общественную реакцию на военную спецоперацию РФ на территории Украины.
«Первый муфтий мусульман Российской империиМухамаджан хазрат Хусаинов более 230 лет назад, во время войны того периода, отметил, что подданные Российской империи — мусульмане должны желать победы своему Отечеству и помогать ее достижению!», — напомнил Крганов.
«Сегодня Российская Федерация вынуждена проводить на Украине специальную военную операцию, целью которой является защита людей в Донецкой и Луганской республиках, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, — отметил муфтий… — Необходимо стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Многие разделяют и поддерживают этот курс президента России».
«Духовная сила многонационального народа России — это великая сила, и она проявлялась всегда в трудное переломное время, — подчеркнул Альбир Крганов. — Против России сегодня сплотился коллективный Запад со своим кукловодом — США, но есть и другие страны с другой позицией. Такие мусульманские страны, как ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Индонезия, выражают взвешенные взгляды. Сегодня формируется новая реальность, новое мироустройство с растущей геополитической ролью России в мировой системе. Наш народ прошел многие испытания, с божьей помощью выстоим и сейчас».