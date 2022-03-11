Казань, 11 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. «Граждане нашей страны должны исполнять свой воинский долг, защищать суверенитет своей Отчизны, и здесь нет необходимости в разъяснениях с религиозной точки зрения», — пишет муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов на «БИЗНЕС Online», комментируя общественную реакцию на военную спецоперацию РФ на территории Украины.

Ntrk21.ru Альбир Крганов. Скриншот с прямой трансляции с инаугурации

«Первый муфтий мусульман Российской империиМухамаджан хазрат Хусаинов более 230 лет назад, во время войны того периода, отметил, что подданные Российской империи — мусульмане должны желать победы своему Отечеству и помогать ее достижению!», — напомнил Крганов.

«Сегодня Российская Федерация вынуждена проводить на Украине специальную военную операцию, целью которой является защита людей в Донецкой и Луганской республиках, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, — отметил муфтий… — Необходимо стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Многие разделяют и поддерживают этот курс президента России».

«Духовная сила многонационального народа России — это великая сила, и она проявлялась всегда в трудное переломное время, — подчеркнул Альбир Крганов. — Против России сегодня сплотился коллективный Запад со своим кукловодом — США, но есть и другие страны с другой позицией. Такие мусульманские страны, как ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Индонезия, выражают взвешенные взгляды. Сегодня формируется новая реальность, новое мироустройство с растущей геополитической ролью России в мировой системе. Наш народ прошел многие испытания, с божьей помощью выстоим и сейчас».