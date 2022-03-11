Загреб, 11 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Назван маршрут разбившегося в Хорватии украинского беспилотника Ту-141 «Стриж». Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный аппарат упал в Загребе.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

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Как выяснили журналисты портала The Drive, беспилотник мог выйти из строя при использовании Вооружёнными силами Украины, поэтому пересёк территорию Румынии и Венгрии, после чего оказался в Хорватии. Общий путь, который преодолел летательный аппарат, мог составить 560 километров.

Издание отмечает, что Украина является единственным эксплуатантом беспилотных аппаратов Ту-141 «Стриж».