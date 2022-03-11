Сантьяго, 11 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Коста-Рики Родольфо Солано 11 марта примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Чили Габриэля Борича. Церемония состоится в здании Национального конгресса в Вальпараисо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Кроме того, 10 марта Солано встретился с министром иностранных дел из кабинета Борича Антонией Уррехолой. Дипломаты обсудили проблему прав человека, а также региональную ситуацию в отношении политики устойчивого развития и восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Солано также провёл встречу с министром Великобритании по делам Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна Викторией Форд, премьер-министром Кюрасао, представителем Нидерландов и министром иностранных дел Японии.