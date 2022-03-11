Кишинёв, 11 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Молдавии имеются достаточные запасы соли. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

Dubravko Sorić Соль

«И в январе, и в феврале было импортировано больше тысячи тонн пищевой соли (йодированной и нейодированной)», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что импортёры подтвердили готовность обеспечить внутренний спрос в Молдавии. Несмотря на то, что ранее большая доля импорта на соль приходилась на Украину, этот товар готовы поставлять Болгария, Румыния, Польша и Италия.

«Искусственная паника и медленная адаптация к спросу в некоторых цепочках поставок приводит к временным перебоям в снабжении магазинов», — отметили в правительстве.

Стоит отметить, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жители страны могут столкнуться с дефицитом продуктов и топлива. Также из-за проблем с удобрениями под вопросом стоит урожай в текущем году.