Корочанский район, Белгородская область, 11 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Крупную партию наркотиков изъяли силовики у участника трансграничной преступной группы в Корочанском районе Белгородской области. Курьер забрал из тайника шесть килограммов запрещённых веществ, сообщила 11 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Https://31.мвд.рф/ Задержание наркокурьера

Мужчина 1976 года рождения через сообщника в социальной сети получил координаты тайников, расположенных на территории Белгородской и Липецкой областей. Он забрал из них два вида наркотиков общим весом около шести килограммов. Задержали злоумышленника у села Анновка, он на автомобиле направлялся в Ставропольский край, где и намеревался сбыть запрещённые вещества.

Корочанским районным судом Белгородской области он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.