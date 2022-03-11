Колпино, Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Первокурсница одного из петербургских вузов подала заявление в полицию на своего отца, который, по утверждению девушки, на протяжении десяти лет совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Об этом 11 марта сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

Sledcom.ru Уголовное дело

С заявлением об изнасиловании 19-летняя девушка обратилась в полицию. По словам студентки, с лета 2013 года до 6 марта 2022 года она подвергалась сексуальному насилию со стороны своего отца — 52-летнего гражданина Узбекистана, проживающего в Колпино.

«Материал получил следователь СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.