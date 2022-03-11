Ярославль, 11 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ярославле 11 марта прошёл митинг в поддержку ̆Российской армии и жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщил председатель муниципалитета Ярославля, секретарь городского отделения «Единой России» Артур Ефремов.

Митинг в Ярославле

На нём выступили политики города и области. Они заявили, что в условиях санкций стран Запада гражданам России нужно сплотиться.

«Санкции направлены не только на сдерживание страны, но и на унижение граждан. Запад пытается поставить нас в зависимое и неравноправное положение. Обесценить нашу культуру и отменить нашу историю. Сейчас нам как никогда раньше необходимо быть сплоченными и организованными», — написал Артур Ефремов.

Митинг прошёл на Привокзальной площади.