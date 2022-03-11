Уфа, 11 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Проверку по факту драки между школьницами организовали сотрудники прокуратуры в г. Уфе. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

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Сотрудники прокуратура Кировского района г. Уфы проводят проверку после размещения в социальных сетях видеоролика о нанесении телесных повреждений ученице одной из школ города.

По предварительной информации, 7 марта 2022 года в г. Уфе во дворе многоквартирного дома по ул. С. Перовской произошла словесная перепалка между двумя 15-летними школьницами, которая переросла в драку. Очевидцы инцидента сняли происходящее на мобильный телефон.

Отмечается, что сейчас потерпевшая находится на амбулаторном лечении.

В ходе проверки прокурорам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего. Они также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности детей, действиям должностных лиц школы, в которой учатся несовершеннолетние, а также надлежащему исполнению родителями своих обязанностей.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подростков заподозрили в опрокидывании автомобиля.