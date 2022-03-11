Владикавказ, 11 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Проезд в сторону Закавказья по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали остается закрытым вторые стуки подряд. Причиной, как и прежде, стали неблагоприятные погодные условия и рекомендации пограничной полиции Грузии, сообщили 11 марта в пресс-службе управления МЧС по Северной Осетии.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

Обе автотрассы закрыты для движения полностью, без разделения на категории транспортных средств, в связи со снегопадом и угрозой схода снежных лавин.

«Запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 15:10 9 марта 2022 года до особого распоряжения, <…> движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 9 марта», —сообщили в МЧС.