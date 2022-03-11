Псков, 11 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке под Псковом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Вертолёт Ми-8

«После мониторинга нефтепровода вертолет совершил жесткую посадку и упал на бок. На борту находились четыре человека. Предварительно, все пострадали. Сейчас их осматривают врачи», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет получил повреждения, в настоящее время их степень сейчас устанавливается.