Анкара, 11 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в Турции в ближайшее время. Об этом 11 марта заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

Представитель Эрдогана, заявил, что встреча между двумя национальными лидерами «возможна» уже в ближайшее время, уточнив, что имеются основания так полагать.

«Есть основания полагать, что это произойдёт, рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль», — сказал Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Калын сообщал о готовности Зеленского встретиться с Путиным в Турции. 10 марта в турецкой Анталье встречались главы МИД России и Украины, переговоры продлились полтора часа.