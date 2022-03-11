Астана, 11 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Антикоррупционная служба Казахстана начала расследование в отношении бывшего гендиректора компании «Оператор РОП» Светланы Коротенко. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

Oregon Department of Transportation Под арестом

Сообщается, что Коротенко подозревают в хищении на сумму более 20 млрд тенге, что по курсу составляет около $40 млн. Ее на время следствия задержали.

По версии следователей, на предприятии якобы завышали стоимость утилизационного сбора на автомобили. Кроме Коротенко задержали двух её заместителей.

Стоит отметить, что «Оператор РОП» занимается утилизацией автомобилей. По информации казахстанских экспертов, предприятие принадлежит дочери первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Когда в стране начались беспорядки действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился передать управление компанией государственному оператору и лишил её монопольного права на утильсбор.