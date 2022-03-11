Краснодар, 11 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Оксана Калашникова назначена на пост начальника управления кадровой политики администрации Краснодарского края, сообщили 11 марта в пресс-службе администрации региона. Распоряжение о назначении подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Герб Краснодарского края

«Оксану Калашникову отличает принципиальный подход к работе. Впереди нас ждут серьезные кадровые проекты, уверен, вместе с командой она справится со всеми поставленными задачами», — представил нового руководителя вице-губернатор Игорь Чагаев.

Оксана Калашникова — уроженка Краснодарского края, выпускница Кубанского госуниверситета по специальности «политология», кандидат политических наук. С 2005 года находится на государственной службе. В 2019 году была назначена начальником управления по работе с обращениями граждан администрации Краснодарского края, с января 2021 — заместителем директора департамента внутренней политики региона.