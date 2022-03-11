Версаль, Франция, 11 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз пока оказалось невозможным, заявил президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале.

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«Мы выступали за то, чтобы Украине уже сейчас был предоставлен статус кандидата на прием в ЕС, однако оказалось, что пока так поступить мы не можем, но вернемся к рассмотрению данного вопроса», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Европейский фонд мира» удвоит военную помощь Украине от ЕС и доведёт её до 1 млрд евро.

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