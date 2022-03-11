Джакарта, 11 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в Джокьякарту, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Президент и сопровождающие его лица вылетели из международного аэропорта Сукарно-Хатта в городе Тангеранг.

В ходе рабочего визита глава государства проведет брифинг на открытом заседании, посвященном 46-летию академического сената Университета в Суракарте.

Президента во время визита сопровождали государственный секретарь, министр образования, культуры, исследований и технологий, а также глава секретариата президента.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с послом России и послом Украины в Индонезии.