Москва, 11 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Ранее на этой неделе нефть обновила многолетние максимумы за пределами зоны $130 за баррель, отреагировав на отказ Вашингтона от российских нефтепродуктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«Однако нефть марки Brent не смогла закрепить успех и откатилась на фиксации прибыли. После довольно агрессивных продаж котировки стабилизировались в более скромных диапазонах, осциллируя вокруг отметки $110.

Трейдеры продолжают пристально следить за геополитическими событиями вокруг Украины, удерживая цены на высоких отметках на фоне высоких ожиданий формирования дефицита из-за перебоев в цепочках поставок.

С другой стороны, покупатели умерили пыл, осознав, что на замену российской нефти Штатам потребуется немало времени, тогда как Европа, которая и без того переживает энергетический кризис, просто не может себе позволить полностью закрыться от импорта энергоносителей из России.

Сокращение амплитуды колебаний Brent говорит о том, что реакция игроков на происходящее на Украине становится менее эмоциональной.

В дальнейшем Brent, вероятно, будет сложнее пробираться в северном направлении, хотя об уверенном уходе барреля под отметку $100 за баррель сейчас говорить тоже не приходится.

В целом все продолжает указывать на сохранение высоких цен, причем нельзя исключать рывков к новым многолетним максимумам, если будет наблюдаться усиление влияния украинского конфликта на рынок энергоносителей.

В ближайшей перспективе Brent может расположиться в диапазоне $100−120 за баррель», — считает эксперт.

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