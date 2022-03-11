Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс и её жених Сэм Асгари проявили интерес к покупке жилого комплекса рэпера Drake. Об этом 11 марта пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

По данным СМИ, на показе продающегося комплекса YOLO Estate находилось порядка 20−30 потенциальных покупателей, в том числе и Бритни Спирс с её возлюбленным. Помимо певицы особняк посещала и телезвезда Кейтлин Дженнер (в прошлом — Уильям Брюс Дженнер).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2022 года Drake выставил на продажу комплекс, состоящий из нескольких домов в Лос-Анджелесе (США). Общая стоимость недвижимости оценивается в $22,2 млн (более 2,5 млрд рублей).