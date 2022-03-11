Ла-Пас, 11 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Марио Теран, выпустивший пулю в латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару в октябре 1967 года, скончался 10 марта в Боливии в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Commons.wikimedia.org Эрнесто Че Гевара

Че Гевара стал символом кубинской революции после прихода к власти Фиделя Кастро и свержения диктатуры Фульхенсио Батисту в 1959 году. После нескольких лет работы в правительстве, Гевара попытался возглавить несколько восстаний в Южной Америке, но в 1967 году его отряд был захвачен боливийскими солдатами.

Марио Терану был отдан приказ казнить уже раненного 39-летнего Че Гевару. Боливийский солдат рассказывал, что казнь лидера партизан была худшим моментом его жизни.

«Успокойся, — сказал мне Гевара, —и целься хорошенько. Ты убьёшь человека». Затем я отступил к двери, закрыл глаза и выстрелил», — рассказывал Теран.