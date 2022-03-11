Москва, 11 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Американские нефтяники пользуются моментом для удвоения цен на бензин, переводя ответственность за свои действия на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал решение американских властей запретить импорт российских энергоносителей в США.

randomix Добыча нефти

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«Российские нефть и нефтепродукты занимают не более 3% американского рынка, а подавляющая часть нефти для американских потребителей добывается на территории самих США, отчасти соседних Мексики и Канады. Американские нефтяники просто пользуются моментом для удвоения цен на бензин, переводя ответственность за свои действия по отношению к кошелькам рядовых американцев на Россию, — сказал Ануреев. — Также США этим указом пытаются подтолкнуть европейских политиков к эскалации ситуации на мировом рынке нефти, хотя сами продолжат торговать российской нефтью и извлекать выгоду уже с европейских потребителей. В целом разъяснения OFAC (Управление контроля иностранных активов Минфина США — прим. ИА REGNUM) по многим последним санкциям оставляют лазейки для переговоров между Россией и США по негласному смягчению санкций».

Как полагает Ануреев, индивидуальные условия поставок российской нефти, возможно, будут включать особые цены, потребителей, использование нефтедолларов, возможные штрафы за несоблюдение санкций.

«Американские штрафы, вероятно, станут персонифицированными квазиналогами, включаемыми в цену российской нефти, по аналогии с выросшими таможенными пошлинами по результатам торговых войн Трампа», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, палата представителей США одобрила запрет импорта нефти из России.