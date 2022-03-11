Бухарест, 11 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии (ISU) оштрафовала автозаправочную станцию, представители которой продали клиенту около 1 тонны бензина, залитого в пластиковую емкость. Об этом 11 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

АЗС

Согласно официальной информации, 10 марта некий местный житель приехал на АЗС в городе Галаце на востоке страны с пластиковой бочкой на прицепе, куда работники заправки залили 1000 литров топлива. Впоследствии указанный гражданин попал в ДТП в центре города, в результате чего все содержимое емкости вылилось на дорогу. Возгорания бензина удалось избежать лишь по счастливой случайности.

Как утверждают представители ISU, станция оштрафована на 10 тыс. леев ($2 тыс.). В отношении покупателя бензина санкций возбуждать не стали.

Напомним, только за последние двое суток в Румынии средняя цена на горюче-смазочные материалы выросла в 1,4 раза. У сотен АЗС по всей стране выстроились километровые очереди, а компании-владельцы заправок объявили о намерении ввести ограничения отпуска продукции. По некоторым данным, это связано с техническими проблемами на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, поставляющем топливо в Румынию.

Ранее румынское правительство инициировало проведение масштабной проверки автозаправочных станций по всей стране на предмет незаконного завышения цен на бензин и дизтопливо.