11 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 13:46 — REGNUM В Версале прошел саммит лидеров ЕС. После многочасовых переговоров главы государств и правительств завершили первый день дискуссий соглашением с формулировкой, признающей «европейские стремления» Украины. А как быть с Молдавией и Грузией, также подавших вместе заявки на вступление в кандидаты — члены ЕС «по ускоренной процедуре»? Оказывается, никак. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС должен послать «сильный сигнал» о поддержке Украины, но сомневается в скорейшем приеме страны в Евросоюз. Но это с одной стороны. С другой, тот же Макрон заговорил о так называемой новой Европе и обозначил, как пишет издание Euronews, «необходимость пересмотра общей идентичности европейцев».

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И сразу высветились проблемы. Дело в том, что для правительств и политических сил европейских стран, выступивших движущими силами интеграционных процессов, конструирование европейской идентичности остается ключевой проблемой. Конечно, она является важнейшим условием эффективного функционирования Европейского союза, но этот процесс еще только развивается. Исторически и политически идея наднациональной общности на массовом уровне не сформировалась. Так, еще в 2013 году тогдашний председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей выступал с призывом переосмыслить настоящее и будущее Евросоюза как организации, объединяющей множество де-юре независимых государств. По его словам, «постоянное расширение смешивает политические и географические идентичности». Выход из такой ситуации виделся в двух вариантах: либо европейский континент и те страны, которые позиционируют себя как европейцев, должны объединиться» в универсальный «дом для всех», либо вновь оказаться в своих «национальных квартирах». Но, как сейчас признает Euronews, «ни одно из трех государств — Украина, Молдавия и Грузия — ранее не рассматривалось в качестве серьезного кандидата на вступление в альянс», а сейчас их стремление «заручиться европейской крышей заводит процесс присоединения к ЕС в тупик из-за появления новых сложных смыслов».

В описании европейских экспертов эти «сложные смыслы» выглядят следующим образом. Первое: падение влияния христианской религии, которая могла бы стать одной из фундаментальных «скреп» сообщества. Неслучайно в базовых европейских документах отсутствовало положение о «христианских корнях Европы». Второе: языковая разобщенность. Язык — один из главных смыслообразующих элементов идентичности, через него формируется групповое сознание. Третье: вступление в ЕС новых членов еще больше расширяет европейское пространство и порождает новые конфликты. Если говорить об Украине, Молдавии и Грузии, то в таком контексте шансов «приписаться» в Европе у них нет. Наконец, фактор географии. Если с географической точки зрения никто не дискутирует относительно того, в какой части света находятся Украина и Молдавия, то с Грузией проблемы. Вопрос о том, является ли она европейской страной, обсуждается уже много лет.

Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцел Dspace.nplg.gov.ge

Фактом является то, что Грузия не вписывается в общепринятую континентальную европейскую идентичность и не помещается в традиционные границы Европы, которые простираются до Уральских гор в России, следуют вдоль реки Урал до Каспийского моря, а затем проходят по самому гребню Кавказа, пока не достигнут Черного моря. Такой интерпретации следуют среди прочего Национальное географическое общество, которое не включает Грузию в свою карту Европы, Британская энциклопедия и даже Всемирный справочник ЦРУ. Кстати, и Международный валютный фонд не включает Грузию в свои экономические прогнозы для Европы. Эти факторы теперь приобретают большее влияние на формирование коллективного чувства европейскости, а готовность Брюсселя на словах перевернуть карту Европы вверх дном носит временный тактический характер. Не случайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обсуждая со своим французским коллегой Макроном идею «платформы шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения и Грузия) в Закавказье, назвал Грузию «азиатским государством».

В Европе, и не только там, наступают новые времена. Но числиться Азией, быть перекрестком между Востоком и Западом, сегодня тоже неплохо. Однако пока всё идет по Макрону, заявляющему об «обновлении архитектуры Европы». На фоне сложившейся геополитической ситуации заявления руководителей Украины, Грузии и Молдавии — это, как полагают многие эксперты, скорее всего, политическая торговля, а решение ЕС о рассмотрении заявки — политическое решение, чтобы надавить на Россию. Брюссель будет продолжать держать эти страны в подвешенном состоянии, хотя ресурс такой политики уже практически исчерпан.