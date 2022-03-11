Брянск, , 12:55 — REGNUM Дежурная смена МЧС 11 марта ликвидировала пожар в торговом центре «Аэропарк» Советского района Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе правительства региона.

Пожар в торговом центре Https://32.mchs.gov.ru

В социальных сетях очевидцы делятся фотографиями — из-под крыши торгового центра видны клубы дыма. По данным оперативных служб, пожар возник в одном из помещений для приготовления пищи, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из здания эвакуировали порядка 300 посетителей, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.