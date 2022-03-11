Анталья, Турция, , 12:50 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом не допустить войну между НАТО и Россией.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну между Североатлантическим альянсом и Россией. По его словам, такое развитие событий может привести к ещё большим жертвам, чем сейчас.

«В июне в Мадриде будут приняты важные решения для сдерживания», — заявил Столтенберг в комментарии турецким СМИ.