Краснодар, 11 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Строительство обхода Тимашевска планируется завершить до конца 2025 года, об этом сообщили 11 марта в пресс-службе администрации региона.

casjustino10 Трасса

Работы по строительству 15-километрового обхода начались в октябре 2020 года.

«Эту трассу очень ждут жители и гости нашего края. Она позволит перенаправить поток отдыхающих, направляющихся к Черноморскому побережью, в объезд города, разгрузит ж/д переезды и решит многолетнюю проблему с пробками. Проект большой и затратный. Помимо самой дороги, здесь строят четыре путепровода для проезда сельхозтехники и два — через ж/д пути, мост через реку Кирпили, четыре развязки, два надземных пешеходных перехода. Все эти работы требуют переноса инженерных сетей, согласования с коммунальными предприятиями», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Строительство ведётся в четыре этапа, на данный момент работы выполнены на 10%. Так, строители перенесли газопроводы, устроили опоры и пролетные строения между ними на мосту через реку Кирпили, опоры одного из пешеходных переходов, отсыпали земляное полотно, гравийно-песчаную и асфальтобетонную смеси на разных участках. Строительство ведется за счет краевого дорожного фонда.

Обход Тимашевска планируется соединить с трассой Краснодар — Ейск, между ними построят дорогу протяженностью около 8,8 км.