Москва, , 12:47 — REGNUM После кратковременного и эмоционального вздела выше 150 руб. в начале недели, пара доллар/рубль корректируется вниз, снимая техническую перекупленность, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Центробанк РФ

«Сегодня, 11 марта, котировки расположились в районе отметки 130 руб., торгуясь в сужающихся диапазонах.

Признаки стабилизации на более низких уровнях — уже позитивный сигнал для российской валюты, оказавшейся в ловушке стремительной девальвации на фоне событий на Украине.

Торговая активность продолжает снижаться вследствие решения Банка России, который ввел ограничения на снятие денежных средств юрлицами и ИП.

В дальнейшем эта мера может сместить доллар в направлении зоны 120 руб. по мере спада торговых оборотов на валютном рынке.

Учитывая повышенную напряженность вокруг Украины, продолжающуюся спецоперацию, а также безрезультатные переговоры глав МИД России и Украины в Турции, можно сказать, что российская валюта в эти дни держится сравнительно неплохо.

Причем доллар на международной арене обновил максимумы весны 2020 года и остается на крепких позициях, довлея над большинством конкурентов.

Иными словами, на данном этапе наблюдается относительная стабилизация курса рубля благодаря мерам властей.

Однако это не исключает новых всплесков волатильности и агрессивного падения нашей валюты при появлении свежего негатива с Запада.

В этом контексте следующий удар может прийти со стороны США. Сегодня позднее Джо Байден выступит с оглашением новых ограничений в отношении РФ», — пояснил эксперт.

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