Мадрид, 11 марта 2022, 12:47 — REGNUM Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо объявлен единственным кандидатом на пост руководителя «Народной партии». Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что Фейхоо — единственный, кто представил необходимое для участия в выборах число подписей.
«Только один кандидат соответствует требованиям, предъявляемым нашими правилами, чтобы представить себя на следующем съезде», — заявил президент организационного комитета XX внеочередного съезда «Народной партии» Эстебан Гонсалес Понс.
Съезд «Народной партии» пройдёт в начале апреля.