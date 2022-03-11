Мадрид, 11 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо объявлен единственным кандидатом на пост руководителя «Народной партии». Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

Отмечается, что Фейхоо — единственный, кто представил необходимое для участия в выборах число подписей.

«Только один кандидат соответствует требованиям, предъявляемым нашими правилами, чтобы представить себя на следующем съезде», — заявил президент организационного комитета XX внеочередного съезда «Народной партии» Эстебан Гонсалес Понс.

Съезд «Народной партии» пройдёт в начале апреля.