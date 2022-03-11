Москва, 11 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Результаты чемпионата России по биатлону с участием белорусских спортсменов будут подводиться в двух зачётах. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Отмечается, что биатлонисты, представляющие российские регионы, будут бороться за награды Кубка и чемпионата России. Белорусские спортсмены вместе с российскими будут участвовать в зачёте Кубка СБР.

Итоговые протоколы будут сформированы по результатам обоих зачётов. После каждой гонки будет проводиться две церемонии награждения.

Напомним, Кубок России пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта и в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что большинство национальных чемпионатов России будут проводиться в открытом формате, с приглашением иностранных спортсменов.